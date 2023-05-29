富榮花園昔日「千萬居屋王」　估值5年冧兩成　富強苑2年跌163萬

二手市場轉弱，過去數年在樓市高峰期出現的貴價居屋王單位，其估價幾乎「全線滑落」。其中作為全港首個千萬居屋屋苑的旺角富榮花園，昔日首個「千萬居屋王」三房單位，其最新銀行估值已降至853萬元，較5年前成交價1,065萬元，下挫足足超過「兩球」，跌幅高達約20%。



在2018年7月成為全港首個千萬居屋屋苑的旺角富榮花園，屋苑內昔日的「千萬居屋王」單位，其估值錄得大幅回落的情況。富榮花園17座中層A室為全港首個突破千萬元的居屋，實用面積592平方呎，屬三房間隔，於2018年7月以1,065萬元易手，當時成交呎價約17,990元。

富榮花園居屋王跌幅多於大市

惟相隔五年，該「千萬居屋王」的估價大幅回落，近期截至5月底，其網上銀行估價顯示為853萬元，即較當年買入價大幅下跌212萬元或約19.9%，跌勢較官方樓價指數的跌幅更高。參考差估署私樓樓價指數，截至2023年3月份為351.4點，較2021年9月份的歷史高峰398.1點，跌幅為11.7%。

而跌幅第二高的為沙田愉翠苑C座中層3室，實用面積650平方呎，單位同樣於2018年買入，當時成交價為920萬元，較近期銀行估價顯示的758萬元下跌162萬元或17.6%。

富強苑、康山花園「千萬居屋」兩年跌14.8%及8.6%

至於黃大仙富強苑及鰂魚涌康山花園兩年前曾錄得過千萬的居屋成交個案，不過相關單位的銀行估價，近期各錄得14.8%及8.6%跌幅。

其中，富強苑E座高層4室，實用面積645平方呎，近期的銀行估價為937萬元，較2021年1,100萬元的成交價下跌163萬元或14.8%；而康山花園8座中層F室，實用面積592平方呎，近期的銀行估價為995萬元，較2021年以1,088.8萬元沽出單位的成交價下跌93.8萬元或8.6%。

筲箕灣東濤苑4年升3.4%

不過，亦非所有「居屋王」的銀行估價出現下跌情況。 其中位於筲箕灣的東濤苑，其D座中層5室，實用面積666平方呎，於2019年以955萬元買入，不過單位近期銀行估價升至987萬元，即單位四年間升值32萬元或3.4%，成為市場上罕有錄得升幅的居屋屋苑。