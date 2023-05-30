康城首都拆主力牆　測量師學會：還原工程耗時一個月、花費數十萬

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，日前屋宇署及港鐵派員視察單位，確認涉事單位出現違規。香港測量師學會今舉行記者會講解事件，又指涉事單位需及時做還原工程，料耗時一個月、花費數十萬元。



測量師學會前會長何鉅業表示，涉事的日出康城單位，其結構牆經評估目前穩定，惟需及時處理並進行完整還原工程。他指，最簡單做法是按原有結構還原，短時間內須做臨時加固，具體內容由屋宇署評估後施工，相信能夠還原。估計還原費用會達數十萬元，工程需時約一個月。

何鉅業又指出，在建築物條例下，作建築物改動須經有關當局審批，否則或違反法例，可受刑事檢控，最高可監禁2年及罰款10萬元。

裝修設計陷阱多 料僅屬冰山一角

至於測量師學會建築測量組主席張文滔表示，日出康城單位拆去部主力牆事件只屬冰山一角，又指裝修設計施工中陷阱很多，如「不當拆除主結構」、「非法打通單位」、「自製黑廁」、「不當改裝/安裝樓梯」、「改裝防護欄障」等，業主作相關改裝前須全面考慮可行性研究，工程還須符合《建築物條例》要求，選擇正規工程公司施工等。