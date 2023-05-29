康城首都拆主力牆　港鐵確認涉及違規　業主日內完成臨時加固工程

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議。港鐵（0066）回覆《香港01》表示，客務處職員與屋宇署人員已於今日到涉事單位進行結構安全檢查，並發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》進行跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。



客務處職員、屋宇署進行結構安全檢查 發現違規

港鐵表示，日出康城首都客務處於5月27日收到居民查詢，指有個別單位裝修時懷疑曾改動室內結構並拆除主力牆。經翻查記錄，客務處並未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處隨即聯絡有關單位的業主跟進，並於前日在屋苑張貼通告，再次提醒住戶不可於單位內任意作任何影響大廈結構的改動，以免影響整體結構。

+ 2

業主安排日內完成臨時加固工程

客務處職員與屋宇署人員已於今日到涉事單位進行結構安全檢查，並發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》進行跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。

港鐵重申，所有單位在進行裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程。如裝修包括改動單位結構部份，單位業主必須向相關政府部門申請及得到批核。