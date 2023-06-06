沙田區連環爆「蝕」　雲海5年帳蝕110萬　穗禾苑遺產貨4年貶值8%

二手市場交投淡靜，沙田區連錄兩單蝕讓個案。其中，半新樓馬鞍山雲海兩房戶，5年帳蝕110萬元易手，另同區火炭穗禾苑遺產貨4年亦貶值約8%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山雲海一期榕海臺第1座中層A室，實用面積534平方呎，屬兩房連儲物房間隔。單位最初以968萬元叫價放盤，經議價後獲用家以950萬元接貨，呎價17,790元。

據了解，原業主於2018年以1,060萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約110萬元離場，單位期內貶值約10%。

撇除上述蝕讓個案，馬鞍山雲海自今年初至今錄4宗二手買賣，均需蝕讓離場，蝕幅由6%至21%。當中，蝕幅最勁為雲海一期2座低層D室，單位於今年2月以950萬元沽出，貶值約21%。

馬鞍山雲海（資料圖片）

穗禾苑遺產貨4年帳蝕35萬

另外同區位於火炭穗禾苑亦錄一宗蝕讓成交。世紀21區域經理陳世民表示，涉及為J座詠興閣低層06室，實用面積472平方呎，屬兩房間隔及平地電梯戶，座向南面，屬於遺產物業 。單位於今年2月放盤以450萬元叫價放盤，及後減價55萬元或12.2%至395萬元獲買家承接，實用面積呎價8,369元。

據了解，原業主於2019年3月以430萬元買入，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓35萬元，單位期內貶值約8%。