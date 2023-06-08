北都發展｜隱形地王屏山地皮申建1536伙　規劃署不反對

有「隱形地王」之稱的潘德俊，今年1月份就元朗屏山一幅佔地逾15.6萬平方呎的地皮，向城規會申請作住宅發展，分層住宅、商店及服務行業及社會福利設施（安老院舍），提供1,536伙分層戶，以及222張安老床位。規劃署對於上述發展方案表示原則上不反對，該方案將於明日（9日）交由城規會審議，預計可獲開綠燈。



規劃署認為，申請地點周邊主要為低密度住宅、村落式發展及低層工業大廈，預計該發展方案不會對附近環境構成不利影響，同時有助淘汰現有的棕地作業，改善周邊環境。

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上述地皮鄰近屏山新村，周邊住宅屋苑包括翠叠軒、翠峰、帝庭居及半新盤娉廷。地皮現時屬「綜合發展區」及「鄉村式發展」地帶，擬改劃為「住宅(乙類)2」地帶，地盤面積約156,468平方呎，當中政府土地佔約25,834平方呎。

另建安老院舍涉222張床位

項目範圍內劃分地點A及B，其中地點A擬建3幢樓高23至27層的分層住宅及一座零售設施，落成後住宅樓面約704,108平方呎，涉及1,536伙。而地點B則會興建1幢樓高8層的安老院舍，涉及約74,650平方呎，提供提供222張床位。

潘德俊近年曾斥1.8億購厦村地皮

資料顯示，上述發展方案申請人為安兆國際有限公司（On Billion International Limited），其公司董事包括有「隱形地王」之稱的潘德俊。

事實上，潘德俊在北部都會區範圍內持有不少土地，如他在2021年11月，以1.854億元買入厦村邊緣多幅農地及綠化帶地皮。相關農地佔地約23.7萬平方呎，每呎地價約780元。