NOVO LAND第2A期周六次輪賣223伙　折實入場費336萬

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期落實本周六（17日）展開次輪銷售，以價單形式發售223伙，當中入場單位折實336.09萬元起，項目將於周四截票。



7月推The YOHO Hub、天榮站及啟德天壐海

新地副董事總經理雷霆形容，2A首輪推售屬「佳績延續，再度沽清」。他預計三個月後推出NOVOLAND樓王1A及1B座，預計屆時會引起另一輪搶購潮。至於其他樓盤部署方面，他表示最快7月推出新一期元朗站The YOHO Hub，緊接推出天水圍天榮站項目及啟德天壐海項目。

新地副董事總經理雷霆。

次輪銷售主打兩房戶涉164間

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2A期次輪銷售的223伙，包括13間開放式單位、16間一房單位、164間兩房單位以及30間三房單位。折實售價336.09萬元至946.81萬元，折實呎價12,779元至16,580元，以價單計整批市值逾16億元。

首輪銷售於周六早上10時開始，將分為A、B兩組。A組為大手客組別，最多買四伙。至於B組為散客組別，最少買一伙及不多於四伙指定單位。值得留意的是，A、B組買家則最多買一間指定一房單位。