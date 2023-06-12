筲箕灣傲華上樓書　特色戶開則似「菜刀」　平台大過單位1.5倍

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA，今日（12日）公佈樓書，項目提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，開放式戶實用面積最細約190平方呎，項目將於短期內開放示範單位。值得留意，該盤3樓一伙連平台特色戶，平台面積高達622平方呎，較單位實用面積246平方呎大1.5倍，開則更似「菜刀」。



該盤156伙，實用面積介乎190至737平方呎，其中開放式戶佔54伙，一房戶佔72伙，兩房戶佔18伙，另設有12伙連平台或天台的特色戶。

部分頂層戶內置樓梯連接天台

項目面積最大及最細的單位均為特色戶。面積最細為3樓B室，實用面積190平方呎，開放式間隔，平台面積75平方呎；最大單位為26樓C室頂層連天台戶，實用面積737平方呎，三房間隔，內置樓梯連564平方呎天台。至於標準單位方面，實用面積介乎211至456平方呎。

傲華3樓H室實用面積246平方呎，惟平台面積竟然達622平方呎。（樓書資料）

3樓H室開則似「菜刀」 平台622呎大過單位1.5倍

該盤有部份特色戶的平台，其面積遠高於單位實用面積，如3樓H室，實用面積246平方呎，惟平台面積竟然達622平方呎，反映平台大過單位約1.5倍，單位內部開則方正，不過平台卻似箭咀，令整個單位開則形狀如同「菜刀」。

標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機。項目預計關鍵日期為2025年5月31日。發展商表示，傲華展覽廳內設有3個示範單位，將於短期內開放示範單位。

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。