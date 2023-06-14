私樓租金回升、銀行回贈創新高　美聯料樓價全年升最多15%

「通關」近半年，復甦威力似暫時減弱，港股高位回吐，成交漸減，影響投資氣氛，拖累二手住宅交投回軟。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，市場憂慮加息及經濟前景，影響入市意欲，惟相信下半年加息期將告結束，維持全年樓價預測，看升約10%至15%。



本年至今樓價累升5.81%

布少明表示，美聯樓價指數最新報154.53點，本年迄今樓價升約5.81%。上半年住宅物業一二手交投齊升，首五個月新盤成交量達5,609宗，預計上半年可達6,600宗的水平，較去年同期大升近4成；二手住宅方面，預計上半年可錄約22,500宗成交，按年亦升約1成。

至於交投方面，自今年3月初起，全港35個大型屋苑的成交已經連續14周低於百宗水平，自5月初起，更已經連續6星期低於50宗水平，平均只有34宗，較今年平均每星期73宗低約53%，反映二手的交投陷入拉鋸局面。

租金創15個月新高 利好樓價

美聯物業首席分析師劉嘉輝料，下半年利淡因素逐漸消散，並現多項利好因素支持樓市重拾上升動力。他指出，評級機構紛紛調高香港的經濟增長速度預測，估計全年本地生產總值（GDP）可達3.5%至5.5%，升幅遠遠拋離主要競爭對手新加坡，利好樓價。

此外，劉嘉輝指出，受到通關刺激，上半年租金已由低位回升，今年5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.56元，按月升約0.9%，連升4個月，並創15個月新高，而今年首5個月計算，租金已上升約3%，升幅創6年同期新高。

銀行現金回贈創2007年有紀錄新高

至於經絡按揭轉介營運總監張顥曦則指出，預計加息周期完結在即，鑑於去年本港樓價大跌約15%，加上銀行現金回贈激增，在息口轉趨穩定以及銀行「回贈」增加之下，現時入市買樓，實在較去年更為著數。

張顥曦又指出，近年愈來愈多首置人士透過按揭保險計劃申請高成數按揭，而銀行亦針對有關買家提供較優惠的現金回贈，如貸款額達500萬元或以上，透過選用按揭保險，現金回贈可高達2.8%，創下自2007年有紀錄以來的高水平。

倡放寬按保範圍 助不同價位物業流轉

對於政府考慮再次放寬首置人士的按揭成數比例，布少明建議，應立即將按保範圍涵蓋所有二手成交，即是將逾1,000萬元至1,200萬元物業的最高按揭成數提升至9成；同時將逾1,200萬元至1,920萬元的物業的最高按揭成數提升到7成至9成；以及將逾1,920萬元物業的最高按揭成數提升至7成，助有需要的市民換樓，加快不同價位的物業流轉。