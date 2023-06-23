買家曝光｜新世界相關人士7億購山頂甘道38號屋地　每呎地價12萬

山頂豪宅屋地買家曝光。山頂甘道38號屋地在2021年10月份透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式沽出，市傳屋地成交價超過7億元，預計每呎樓面地價高達約11.8萬元。據資料顯示，持有該幅地皮的公司，其公司董事出現變動，新董事包括新世界發展（0017）的相關人士。



資料顯示，上述山頂甘道38號屋地的業主為JULI MAY LIMITED，其公司董事包括蘇詩韻（LISA）及GOLDEN RULE GROUP LIMITED，其中蘇詩韻為新世界旗下多間子公司之董事，料為新世界或相關人士。至於GOLDEN RULE GROUP LIMITED則為一家非本地註冊公司。

上述山頂甘道38號屋地，面積約11,840平方呎，屬綠化地帶，獲批准日後改劃為「住宅（丙類）6」地帶。將以地積比率0.5倍發展，可建樓面約5,920平方呎，以市傳成交價計算，每呎樓面地價118,243元，而以補地價金額計算，每呎補地價約4,223元。

長實以甘道23號大宅「Carrick」換地

上述地皮原由長實（1113）持有。翻查資料，長實是透過「換地」形式取得上述甘道38號屋地。長實原本持有逾130年歷史的一級歷史建築、甘道23號大宅「Carrick」，政府在2018年3月與長實落實進行非原址換地，以保育此歷史建築作活化再用。及至2020年11月，長實以2,500萬元完成補地價，跟政府換取上述甘道38號屋地。