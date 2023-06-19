憧憬基座商場啟用　晉環一房月租1.8萬破頂　搵盤租客有增無減

黃竹坑地鐵上蓋商場THE SOUTHSIDE預計將於今年底落成，帶動晉環租賃成交。該屋苑本月已錄26宗租賃個案，當中一伙一房戶以新高價租出，月租約1.8萬元，租金回報率約1.8厘。



美聯物業分行高級分區營業經理楊家俊表示，上述租賃成交單位為晉環1A座中層G室，實用面積約386平方呎，為一房間隔。單位最初以19,000元叫價放租，經議價後減價至月租18,000元租出，實用平均呎租46.6元，創下同類型單位成交新高價。

↓晉環1A座中層G室↓

2021年買入價1221萬 回報約1.8厘

代理透露，新租客見南區缺乏一房租盤，加上晉環基座商場即將啟用，單位地點鄰近工作地點，因此以18,000元承租上述單位。

據悉，業主於2021年以約1,221萬元買入以上單位，用作投資用途，是次租出單位可享約1.8厘租金回報。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

代理指，基座商場THE SOUTHSIDE即將啟用，加上晉環鄰近國際學校，交通方便，直接帶動晉環租盤行情，幾乎每日都有客人詢問晉環租盤。年初時入場單位的月租約16,000元，惟隨後每個月都有升幅。

三房戶月租3.1萬 回報約1.6厘

此外，晉環2A座高層F室，實用面積約728平方呎，為三房連套房間隔，獲租客以月租3.1萬元承接，呎租約42.6元。業主於2021年5月以約2,378萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約1.6厘水平。