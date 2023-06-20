戴德梁行︰上半年逾億元非住宅交投挫45%　料全年可達500億

今年上半年受高息環境持續影響，投資者持觀望態度，戴德梁行發報告指，1億元以上的大額非住宅物業投資市場，只錄得31宗交易，按年下跌45%，料全年相關成交金額可達500億元。另外，在港府多項「搶人才」政策下，令到出租公寓及學生宿舍等新興板塊備受投資者注目。



年初中港通關至今，市場期望中資來港的情況似乎未如理想，加上美國加息令到借貸成本上升，以及市場上高回報物業選擇有限，影響到2023上半年截至6月中旬大額非住宅物業投資市場，只錄得31宗成交，總金額為181億元。

本地投資者、自用買家料趁低吸納

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，物業價格在過去三年已有足夠的調整，一些有實力的本地投資者以及自用型買家，現在反而是入市及趁低吸納的時機。此外，內地企業及國企的活動亦較過往三年活躍，但他們在港仍需要時間物色物業，所以在數據上有可能滯後。另他指復常需時，預計全年大額非住宅物業投資市場金額為500億元。

共享空間、多戶型物業及學生公寓等新興市場備受關注

另外，在港府一系列的「搶人才」政策下，投資者的目光開始投向共享空間、多戶型物業以及學生公寓等新興物業市場。

報告指出，過去十年，大學學生人數增加了9%，非本地生人數更增長50%，但學生以及床位的比例甚至出現六位學生爭一個床位，導致學生需考慮校外住宿的選擇，為共享空間、多戶型物業以及學生公寓等新興物業市場提供增長動力。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，共享空間、多戶型物業以及學生公寓等新興物業市場在歐美等國已一早盛行，香港最近開始崛起。以學生公寓為例，該物業提供穩定的入住率及租金收入，加上營運成本和維收成本亦較低，對營運商以及追求穩定的投資者極具吸引力。