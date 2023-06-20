筲箕灣傲華開價首批50伙　折實均價23042元　開放式入場費478萬

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA今日（20日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價23,042元，開放式戶入場費478.8萬元



協成行發展總經理方添輝表示，項目為吸引市場注意力，已推出優惠吸客，預告之後會有調整。

今日開始收票、開放示範單位

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，首張價單屬貼市價推出，定價參考市場一二手成交及近期新界區及九龍區新盤成交價，客源針對九龍東及港島的年輕買家。項目部署方面，項目今日開始收票，同日對外開放示範單位，最快下周推出應市。她又指，集團並無資金壓力，加上目前港島眾多單幢盤項目推出，呎價逾2萬元的單位比比皆是，對傲華定價有信心。

協成行發展張詩敏（左）表示，傲華首張價單屬貼市價推出。旁為協成行發展總經理方添輝。（黃祐樺攝）

首批50伙包括開放式戶至兩房間隔。當中開放式佔32伙、一房佔14伙、兩房佔4伙，實用面積由220至456平方呎。該批單位價單售價526.2萬至1,251.4萬元，扣除最高9%優惠後，折實售價478.8萬至1,138.8萬元，折實呎價21,665元至24,974元。

一房折實最平750萬 兩房戶1128萬

傲華入場單位為5樓G室，屬開放式單位，實用面積為221平方呎，價單售價526.2萬元，扣除最高樓價9%優惠後，折實售價478.8萬元，呎價21,665元。

至於最平一房戶為5樓E室，實用面積324平方呎，價單售價824.6萬元，折實售價750.4萬元，呎價23,160元；兩房最平則為5樓F室，實用面積456平方呎，價單售價1,240.2萬元，折實售價1,128.6萬元，呎價24,750元。

設4種付款辦法

另外，項目亦提供4種付款辦法，當中包括120天現金優惠付款計劃、120天輕鬆備用一按付款計劃、ORIA 建築期付款計劃、ORIA 建築期備用一按付款計劃，折扣優惠由4至9%。當中一按付款計劃可提供最多樓價85%按揭。

項目提供156伙，實用面積介乎190至737平方呎，其中開放式戶佔54伙，一房戶佔72伙，兩房戶佔18伙，另設有12伙連平台或天台的特色戶。標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機， 預計關鍵日期為2025年5月31日。

2020年強拍8.04億統一業權

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬平方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。

↓一房連裝修示範單位↓