驗樓｜維港滙獲98分　廚櫃要用短梯先擺到野？　明哥讚玻璃貼心位

信置（0083）及會德豐等五大地產商牽頭的西南九龍長沙灣維港滙I，近日陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個高層一房單位，實用面積320平方呎。經明哥仔細驗收後，發現單位需要執收的地方不多只有五處，故取得98高分。但發現單位廚房有一處奇怪位，明哥竟指廚櫃擺放物品需「出動」梯子？



維港滙位於荔盈術6號及8號，屬臨近維港臨海大型項目，項目共4座，提供524伙，戶型提供開放式至4房單位。

項目鄰近港鐵南昌站，由南昌站步行到維港滙需時5分鐘，中途只有一部份路段有瓦遮頭。另外，由於維港滙其他期數，以及旁邊酒店項目仍在施工中，環境少不免沙塵滾滾。加上，項目鄰近垃圾轉運站，以及昂船洲污水處理廠，相信空氣品質可能是維港滙業主未來需要處理的問題之一。

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調味料架難以觸及 明哥都只係啱啱好掂到

單位屬開放式廚房設計，經明哥仔細驗收後，廚房並沒有發現任何問題，另讚發展商採用一體式仿石作灶台表面，可有效地防止滲水情況，並易於清潔。但記者於現場發現一處奇怪地方，單位廚房灶台設計較長、又深，似乎不利使用，明哥一試亦只能剛剛好碰到位於最深處的調味料架。

單位灶台呈長形設計，而廚櫃則以L形設計。發展商為了盡用單位空間，將灶台設計得比較深，另發展商把全屋唯一的調味料架放在灶台的最末端，如業主需使用調味料架，可能需要「將隻手伸到最長」先可以碰到調味料架。

經明哥現場實試，礙於擋火牆間隔設計問題，加上亦放置雪櫃以及焗爐，以他的手長也只能僅僅碰到調味料架。試想像當業主放入調味料罐後，應難以拿出使用，調味料架位置相當「唔就手」。

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廚櫃高到連明哥都掂唔到 明哥︰可能要用梯先擺到野

發展商善用空間，將廚櫃向高空發展，打開發現廚櫃屬三層架設計，當中空間又高又深。以明哥一個成年男子身高，也只能勉強碰到第二層的層板，他指如果要使用第三層的空間，可能需要「出動」到短梯，但發展商並未在入伙時附送梯子給業主。

被問及單位為何有別於其他新樓盤提供活動式層架，而是使用普通層架設計時，明哥表示活動式儲物架可方便用家使用，但普通層架擺放物品數目較多，物品擺放自由性較高。

只不過，單位的廚櫃向高空發展，使用時可能需要用到短梯。發展商考慮單位布局都會想盡用空間，因此這不會算缺憾，認為是合理位。

讃單位玻璃貼心位 防UV紫外光入屋

明哥驗收單位後發現，單位內所有的玻璃保護得十分好，只有少量玻璃外框刮花。

記者在現場發現單位客廳外接露台的玻璃趟門呈藍色，有別於單位內其他窗戶。明哥指露台趟門並沒有使用雙層中空玻璃設計，惟玻璃呈藍色，相信可以有效地防止UV紫外光入屋。

另外明哥亦指出，單位鄰近交通量龐大的三號幹線，加上單位面向西方，預計室內溫度於日落時段會比較熱。而單位使用了雙層中空玻璃，相信可以有效地隔音隔熱，大讚發展商以用家為主，單位玻璃設計貼心。

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發展商曾嘗試補修空心磚無果 最好解決方式換一塊？

經明哥驗收後發現露台底部地磚有一處空心磚，並發現有修補痕跡。反映發展商在通知業主收樓前已知露台有空心磚，也曾嘗試過補修，但仍有少量空鼓。明哥指空心磚有兩種修補方法，第一是整塊磁磚更換；第二就是開孔灌漿處理。就著上述的情況，可能整塊磁磚更換才可以同時解決空鼓以及外觀問題。

另外，在房間亦發現兩處批盪，但屬輕微水平；天花亦有油漆刮花，料安裝冷氣機時刮花，屬小問題。

發展商︰執收完成後通知業主驗收

發展商表示，發現需要執修的項目全為輕微瑕疵，公司於7月5日收到單位鑰匙，隨即委託承建商跟進修繕工程，於7月9日至15日前竣工，然後聯絡業主安排驗收。

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01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或會因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略了單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com 我們會盡快與你聯絡。