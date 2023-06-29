戴德梁行︰政府應重新審視樓市辣招　可優化港人換樓印花稅政策

香港樓市首季曾出現小陽春，但在發展商不斷推出新盤，令到二手成交受壓，多間代理下調今年樓市預測，並認為下半年交投會進一步減少。對此，戴德梁行認為政府應重新審視樓市政策，並給予兩項建議。



戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，政府當年設立辣招 （包括從價印花稅和買家印花稅）目的是穩定樓價，打擊炒賣，也不希望外來需求（包括非香港永久居民）刺激樓價大幅上升，交付30%印花稅的辣招是無可厚非，更是合理的方向。

但現在政府積極招攬外來人才，吸引他們來港定居，所以政府早前已率先將政策初步微調，外來人才只需住滿七年後便可獲退回30%印花稅，但30%印花稅是非常高的成本，有機會成為外來人才卻步的因素，因此建議政府可以考慮將外來人才的印花稅「先付後退」政策，改為假如七年內出售物業時才需要繳付。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻。（資料圖片）

優化港人換樓印花稅政策

他再指，針對本港市民，該行建議優化15%從價印花稅「先付後退」的安排，以支援市民換樓時的資金壓力。認為政府不用擔心此舉會導致本港樓價大幅上升，目前香港樓價已較高峰期下調約10%，而且過去幾個月經濟基調、復甦步伐未如預期中理想，二手買賣市場過去兩個月非常淡靜，建議政府應該在情況變得更差之前微調政策以支援市民。

最後，政府是要協助市民解決住屋問題，並非買樓問題，該行樂見政府將重心放在解決住屋問題上，現時公屋建設已經加快並能照顧低收入人士，在產業提升、專才來港的影響下，私人樓宇價格應該由自由市場決定。