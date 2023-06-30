新盤追蹤｜上半年89宗撻訂　遭殺訂1.14億　滿名山洋房買家輸千萬

新盤市場交投放緩。6月截至29日止，新盤市場錄近600宗成交，較上月同期約1,100宗跌逾四成，而撻訂宗數也有減少情況。據《香港01》統計，6月份截至29日一手市場暫錄約12宗撻訂，按月增加3宗，於低位維持，涉及殺訂金額逾1,629萬元。



總計今年上半年共錄得89宗撻訂個案，殺訂金額高達逾1.14億元，較去年同期上半年錄112宗撻訂個案，今年上半年撻訂宗數較同期減少23宗或兩成。



嘉里滿名山洋房買家蝕1122萬訂 屬首6個月最多

回顧過去半年，殺訂金額最大一宗為嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，據成交紀錄冊顯示，涉及成交為名庭H7號洋房，其實用面積2,877平方呎，連2,638平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，於2021年2月以8,631萬元以招標形式沽出，呎價約3萬元，採用「先住後付」計劃 。

惟事隔兩年後於3月終止買賣，料損失大訂，涉及樓價13%、即1,122.03萬元，買家損失訂金已足夠買2伙沙田第一城兩房。不過該撻訂洋房於3月底重新以8,200萬元沽出，面價計賣平431萬元或4.9%。

嘉里滿名山洋房買家損失1,122萬訂金，屬首6個月最多個案。（資料圖片）

其次，為華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，屬低座01座地下連一樓，實用面積2,646平方呎、四房連361平方呎私人花園，屬屋苑面積最大的複式戶型及連裝修及傢具的示範單位。

該單位原於去年5月底以1.02億元連車位沽出，呎價約3.8萬元。不過，單位於今年3月初列為終止買賣合約，買家損失10%樓價、即1,020萬元訂金。不過該撻訂單位重新以1.08億元沽出，面價計賣貴600萬元或6%。

【碧麗軒低座01座地下連一樓】

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康城LP10六個月撻7宗最多 撻訂金額逾900萬

至於撻訂宗數最多的新盤，屬由南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，過去半年共錄7宗撻訂個案，分布於項目第1及2座，實用面積由472至1,205平方呎，分別於2021年1月、9月以及10月沽出。惟單位在今年1月及2月終止買賣合約，料眾買家損失樓價10%，料總撻訂金額共924.97萬元。不過上述撻訂單位已有6伙重新沽出，個別單位成交價較撻訂前賣貴2.3至6%。

安達臣道安峯3伙全撻訂 華懋：計劃發展安老、銀髮市場

華懋集團旗下觀塘安達臣道新盤項目安峯，2021年初開售以來沽出3伙，惟項目於今年1月全數撻訂，單位分布於2座6樓、15及16樓的B及C室，料眾買家沒收10%訂金，料總撻訂金額共357.5萬元。早前，發展商於今年3月底曾透露安峯所在位置適合安老、銀髮市場。計劃在該區交通配套完善後打造全齡社區。

上半年柏傲莊 III共錄41伙取消交易

取消交易個案方面，今年上半年柏傲莊 III共錄41伙取消交易，單計6月截至29日止暫錄約2宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約450宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比約53%，料涉及成交總值逾68億元。