運動品牌收縮　加連威老道NIKE旗艦店「七．一」結業　月租230萬

中港通關後，整體零售市道開始回暖，不過個別大型運動用品店依然選擇縮減規模。運動品牌NIKE位於尖沙咀加連威老道的逾萬呎旗艦店，在剛過去的「七．一」回歸日正式結業。



上述巨舖為尖沙咀加連威老道20至22號Attitude Hotel 地庫至2樓，四層合共總樓面12,903平方呎。據悉，舖位由本港運動用品連鎖店「運動家」租用作NIKE旗艦店，早於2016年中開業，至今已租用舖位約7年，本來於租戶有權選擇再續租兩年。

2016年起租用4層巨舖

惟上述加連威老道NIKE旗艦店在6月30日，於社交平台公佈該旗艦店將於7月1日起停業。

資料顯示，上述NIKE旗艦店於2016年5月起承租七年，首年月租約170萬元，呎租約132元，租約期7年，期內租金每年遞增，至今年第7年月租已升至227.8萬元，呎租約177元。

Foot Locker全球大收縮最矚目

事實上，近半年也有大型運動用品店縮減規模，如矚目為美國連鎖運動服裝Foot Locker在3月底落實進行全球大收縮，本港全線共6家分店將會結業。Foot Locker更在6月底於社交媒體公佈，香港業務即將結業，實體店將於6月30日（星期五）關閉。