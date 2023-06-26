Foot Locker公佈6月30日全線結業　尖沙咀旗艦店率先結束

美國連鎖運動服裝Foot Locker在3月底落實進行全球大收縮，本港全線共6家分店將會結業。Foot Locker新近於社交媒體公佈，香港業務即將結業，實體店將於6月30日（星期五）關閉。據了解，位於尖沙咀裕華國際大廈的4層旗艦店，近日已經結束營業，該尖沙咀旗艦店門面更貼上道別字句，向客戶說再見。



尖沙咀裕華國際大廈的4層旗艦店，近日已經結束營業。（網上圖片）

事實上，在3月底Foot Locker公布全球縮舖後，其租用尖沙咀及旺角的兩個巨舖已重新於市場上放租，早前有消息指，兩分店同在今年第三季或之前結束營業。其中，作為旗艦店的尖沙咀北京道及亞士厘道交界的裕華國際大廈4層巨舖，涉及地下至3樓共4層，合共約2.7萬平方呎，現時月租高達約230萬元。

不過，舖位的業主、專營國貨的裕華國貨希望把整個舖位維持出租予一個租戶，暫時未有拆細出租的打算，整個舖位每月叫租約200萬元，較現時租金低30萬元或13%。

家樂坊兩萬呎樓面重新放租 未設意向月租

至於Foot Locker於2021年初進駐的旺角家樂坊地下一層、佔近兩萬平方呎的舖面，據悉亦即將結束營業，舖位業主恒隆地產（0101）已通知地產代理為舖位放租，不過暫未設下意向租金。據了解，目前Foot Locker以每月約200萬元租用上述家樂坊舖位。

Foot Locker將關420間分店 本港6分店全線結業

Foot Locker多年前曾在港開設分店，其後全面撤出，及至2018年回歸香港市場。回歸僅約七年，Foot Locker行政總裁Mary Dillon於今年3月份一個投資者日活動中宣布，集團將進行全球大收縮，預計將於2026年之前關閉多達420家表現不達期望的門市，並聚焦開設300家新概念店。亞洲業務上，品牌將結束港澳業務，韓國分店則會維持。