啟德HENLEY PARK首輪開賣228伙　即日沽182伙　特色戶呎價2.75萬

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，今日（7月1日）展開首輪銷售，盡推兩張價單共228伙，折實平均呎價21,463元，入場開放式518.22萬元起。項目於昨日中午12時截票，錄得7,169票，以首輪銷售228伙計，超購逾30倍。



18:20 項目最終沽出182伙。

18：00 HENLEY PARK已沽出8成單位。現時尚餘一房連衣帽間及開放式單位供選擇。

15:40 發展商表示，HENLEY PARK已沽出6成單位。

14:40 發展商表示，HENLEY PARK已沽出一半單位。

13:40 發展商表示，A組大手客已錄得67伙成交，涉及20組買家。該盤暫沽67伙，佔今日開售的228伙單位超過30%。當中暫錄得之最高成交樓價及最高成交呎價的單位為MANSION B座地下B室，屬3房1套連儲物室，實用面積627平方呎，設花園501平方呎，成交價1,724.13萬元，成交呎價27,498元。

13:15 有代理消息指出，截至下午1時15份，HENLEY PARK A組時段最終沽出66伙。而B組買家時段即將開始。

HENLEY PARK A組時段最終沽出66伙。（代理相片）

12:30 市場消息透露，該盤暫沽35伙。至於B組買家開始到達售樓廠現場。

10:30 不少準買家及代理HENLEY PARK已抵達樓盤售樓廠，現場人頭湧湧。

首批228伙 主打一房佔142伙

該批228伙單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔28伙，一房佔142伙，兩房佔28伙，以及三房佔30伙。實用面積由250至649平方呎，扣除最高10%優惠後， 折實售價由518.22萬元至1,724.13萬元，折實呎價由19,580元至27,498元。首批定價市值逾21.9億元。

入場單位為第1A座2樓H室，實用面積250平方呎，屬開放式戶，折實售價518.22萬元，呎價約20,728元。

↓低座A座3樓C無改動一房單位↓

+ 6

↓低座A座3樓B無改動三房單位↓

+ 11

↓低座住宅大樓EDEND座地下B單位↓

+ 9