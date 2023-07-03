洪水橋新盤滙都上載樓書　料本周內開價、首批不少於125伙

泛海國際（0129）執行董事關堡林表示，旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）已經入大直路，項目建築進度亦接近平頂。項目今日已上載樓書，有機會本周內開價，將不少於兩成或125伙，定價參考洪水橋區樓盤價格，考慮推出一房至三房間隔單位，料最快下周推售。



關堡林又指，過去周未一手成交樓市轉好，加上近期美國並無加息，對本港樓市亦是好事。示範單位料於明日開放予代理參觀，期望本周末可對外開放。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，項目單位樓高近3米高，所有廚房採開放式設計，其中廚房及客廳均設有Usb插頭設計，而兩房間隔的浴室均全部採浴缸設計，而一房間隔的浴室採淋浴間。

滙都分兩期發展共1025伙

滙都分兩期推出，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1,025伙，總樓面面積約52萬平方呎另設商舖及住客會所。項目位於洪安里1號，由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1,025伙。（網上圖片）

↓滙都I第2座8樓A07室連裝修兩房單位↓

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↓滙都I第2座8樓A07室無改動兩房單位↓

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↓滙都I第1座8樓A02室無改動一房單位↓