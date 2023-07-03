洪水橋新盤滙都示範單位曝光　輕奢風設計　客房改兒童睡房

泛海國際旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park），今日首度開放示範單位予傳媒參觀。



滙都I連裝修兩房示範單位參照第2座8樓A07室搭建，以「編織幸福未來」為主題，並將Green Metro Living 的概念融入其中，單位實用面積423平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔。

單位以雲石及木板作主調，以輕奢風作設計，其中客房為兒童睡房，並拆除間牆改以開放式設計，其中主人睡房配備入牆式衣櫃。另主人房及浴室走廊位置亦設有儲物空間，可讓戶主擺放裝飾品。

↓滙都I第2座8樓A07室連裝修兩房單位↓

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另外，上述示範單位同時開放無改動版本予傳媒參觀。客飯廳外接三合一露台，廚房以開放式設計，另客飯廳、兩間睡房及主人房可望同一景觀，其中主人房以L型大玻璃窗設計增加採光，另浴室有窗，屬「明廁」設計，並配備浴缸。

↓滙都I第2座8樓A07室無改動兩房單位↓

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設三合一露台

同時亦開放一房無改動示範單位參照第1座8樓A02室搭建，實用面積339平方呎，屬一房連開放式廚房間隔。而開放式廚房設於大門旁邊。客飯廳外接三合一露台，與主人房可望同一景觀。浴室無窗，屬「黑廁」設計，同時內置凹槽位置為儲物空間，而主人房則設有一對玻璃窗採光。上述三伙示範單位，睡房均可望冷氣機平台。

↓滙都I第1座8樓A02室無改動一房單位↓

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滙都分兩期發展共1025伙

滙都分兩期推出，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1,025伙，總樓面面積約52萬平方呎另設商舖及住客會所。項目位於洪安里1號，由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。