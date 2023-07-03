投資者林子峰5.5億放售屯門兆麟商場、尖沙咀栢麗大道舖位

資深投資者林子峰放售旗下舖位物業，包括屯門兆麟商場及尖沙咀栢麗大道舖位。據了解，兩項物業市場估值分別約3億及2.5億元。



高力表示，獲委託以要約形式出售屯門兆麟商場及尖沙咀栢麗大道舖位，物業將以「現狀」及部分連租約形式出售，要約截止日期為9月7日中午12時。

出租率近九成 每月收租約90萬

屯門兆興里3號兆麟苑商場，總建築面積約45,914平方呎，現時租戶包括大型超級市場及連鎖食肆等。據了解，商場目前出租率近九成，每月租金收入約90萬元。

據悉，林子峰早於2014年向領展購入屯門兆麟苑商場，以及涉及逾410個車位的停車場，不過車位方面在早年已經分拆沽出。

屯門兆興里3號兆麟苑商場。（代理相片）

栢麗大道申改劃 擬變身「港版香榭麗舍大道」

至於另一項物業為尖沙咀彌敦道111號至181號栢麗大道D段地下29至30號舖及一樓15號舖，建築面積約3,470平方呎，該物業面向金巴利道及美麗華酒店，屬區內傳統黃金地段。

事實上，該街道未來或有機會出現轉型的情況，栢麗大道業主立案法團早前向城規會提交規劃申請，並於去年10月獲批改劃成「食肆（自助餐廳、咖啡室及茶室）」及「商店及服務行業」用途，其中「食肆」用途設置不超過總樓面50%。市場更估計栢麗大道或變身為「港版香榭麗舍大道」。

尖沙咀栢麗大道舖位。（代理相片）

負責放售上述兩項物業的高力資本市場及投資服務部高級董事陳景輝表示，自今年初本港與內地重新通關後，帶動本港零售市道及舖位市場氣氛穩步上揚，刺激商舖交投迅速轉活，市場自年初以來頻錄多宗大額成交紀錄，其中，陽光房地產斥資7.48億元向資深投資者羅守輝購入大角咀海桃灣基座商場。

此外，建華集團亦擲6.5億元向中國海外購入啟德1號（I）及啟德1號（II）基座商場，而由資本策略持有的屯門城‧點基座商場亦以4.4億元沽出。