威士忌品牌麥卡倫開全球首間旗艦店　月租60萬進駐中環

核心區零售舖租處於低位，吸引高檔品牌進駐。約兩年前運動服裝品牌adidas棄租的中環皇后大道中興瑋大廈4層旗艦店，其中2至3樓獲威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）以每月約60萬元承租，為全球首間旗艦店。



據了解，上述舖位為皇后大道中36號興瑋大廈2樓及3樓，每層面積逾4,000平方呎，總面積約8,500平方呎，每月租金約60萬元，成交呎租約70元。

該巨舖為中環人流最多的位置，為前往蘭桂坊的必經之路，早年由美國奢侈品牌Coach以每月560萬元租用地下至3樓，另再加每月160萬承租外牆廣告位，租約期由2012年10月至2017年10月，支出合共高達720萬元。不過於2015年8月提早超過兩年退租，Coach更需要向業主支付高達約1.3億元賠償，並由adidas頂上，月租降至434萬元。

巨舖先後由Coach、adidas租用 月租720萬、434萬

不過adidas在2020年10月也選擇在租約期滿後不續租，僅以短租「續命」，最終在2021年4月份遷出。

及後該巨舖的地下及一樓，獲恒生銀行率先承接，以每月約120萬元租用，涉及樓面約6,500平方呎。若計及興瑋大廈2樓及3樓月租約60萬元，整個舖位月租也只有約180萬元，較Coach的高峰期月租約720萬元，大幅回落75%。