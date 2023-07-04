海盈山今開價　當年補地價近68億　每呎1.05萬元貴絕黃竹坑站

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。項目第4A期繼昨日開放示範單位予傳媒參觀後，今日（4日）開價。



港島南岸第4期補地價逾67.57億

黃竹坑站港島南岸第4期發展項目位於香葉道11號，於2019年獲嘉里合組財團以投得，據招標條款顯示，港鐵的賣樓收益分紅為25%，同時要向港鐵提出一筆過的入標價。當時的補地價金額逾67.57億元，每呎樓面補價10,587元，屬港島南岸各期數中，每呎補地價最高。

而翻查資料顯示，港島南岸第4期於2019年截收6份標書，除了 有今次成功投的嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產組合外，同時亦有華懋及中國海外及會德豐的組合，以及長實、恒地、新地等本地發展商參與。

嘉里、信置2017年補地價52.1億元投得港島南岸第2期揚海

至於，嘉里建設（0683）與信和置業（0083）合組的財團於2017年亦投得港島南岸第2期揚海，當時補地價約52.1億元，每方呎的樓面補地價約10,576元。項目由兩座分別24及29層高之住宅大樓組成，合共提供600伙，預計關鍵日期為2023年8月。