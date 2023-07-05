維港滙l現樓會所曝光　半年沽190伙套現42.2億　夥代理推置業優惠

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、爪哇控股（0251）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙l 已屆現樓，今日（5日）首度開放現樓會所予傳媒參觀。



信置執行董事田兆源表示，項目自開售後以來，累沽出1,003伙，套現約161億元，平均每伙成交價逾1,600萬元。至於今年首半年沽出190伙，套現逾42.2億元，平均戶戶逾2,000萬元。

維港滙一期業主已陸續收樓，項目二期亦準備交樓，現樓會開放予準買家參觀。

↓維港滙l 現樓住客會所↓

維港滙ll期將交樓 下半年推灣仔春園街、日出康城第十二期等項目

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目會所設有多間私人宴會廳及可望到游泳池，亦設有兩個24小時開放的健身室、以海洋及游輪為主題兒童玩樂區及3個戶外燒烤場。

至於下半年推盤部署方面，會德豐地產將推出灣仔春園街項目、日出康城第12期、山頂種植道一號項目。至於信置則會推出日出康城第11期凱柏峰lll，該項目由信置夥拍嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展。

項目夥四大代理推「即買即住置業大禮」優惠

為配合項目銷售，維港滙l將夥四大代理推「即買即住置業大禮」優惠，凡經四大代理行買入三房至四房單位可獲總計33.6萬元置業大禮，每間代理行名額各5名。

當中，中原地產提供1.68萬元旅遊禮券、美聯物業提供1.68萬元家俬禮券、利嘉閣地產提供1.68萬元餐飲禮券、香港置業提供1.68萬元家電禮券。