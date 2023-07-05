旺角上海街蚊型地最細單位料僅100呎　挑戰「龍床盤」納米樓寶座

雖然政府近年規管新批出的住宅地皮設有最低面積要求，但數年前批出的市區蚊型地皮，預計將會繼續興建納米樓。據屋宇署資料，佳兆業資本（前稱鵬程亞洲有限公司）於2020年以8,590萬元投得的旺角上海街445號蚊型地，將興建34伙，最細單位實用樓面面積僅68平方呎，預計最終實用面積逾100多平方呎，面積或較私家車車位（135平方呎）更細小。



屋宇署4月份資料顯示，上述上海街445號地盤在4月份獲批上蓋建築的施工同意書，將興建一幢設有3層平台的18層高商住大廈，提供總數34伙。

其中16伙的實用樓面面積（Usable Floor Area）只有約68平方呎，其餘18伙則為約102平方呎。需要留意，上述納米樓的實用樓面面積，不同於實用面積（Net Floor Area）。

實用樓面面積（Usable Floor Area）指未計及廚房、廁所、露台及牆身等設施，因此估計上述單位最終實用面積料介乎僅100至120平方呎。不過最終單位實用面積大小詳情，仍以發展商公布為準。

旺角上海街445號住宅地。（網上圖片）

事實上，過去數年市場上有不少納米盤湧現，最為經典為有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，最細開放式戶實用面積僅128平方呎。至於英皇國際（0163）旗下跑馬地服務式住宅The Unit，實用面積最細為91平方呎。

2020年4月8590萬投得 每呎地價3512元

佳兆業資本（前稱鵬程亞洲有限公司）於2020年4月以8,590萬元，投得上述旺角上海街蚊型住宅地，每方呎樓面地價約3,512元。該地盤面積細小，佔地僅2,718平方呎，但仍劃分為A、B兩個地盤發展。項目2022年已獲批建築圖則，准建一幢樓高18層的商住樓，提供3層平台，住宅樓面約11,227平方呎，另設商業面積約1,583平方呎。

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