經絡︰首半年樓花按揭宗數創17年新低　料下半年HIBOR維持5厘水平

在美國連番加息等外圍因素影響下，導致今年次季港股及樓市交投齊減。經絡按揭轉介指，今年首半年現樓按揭宗數創近3年的首半年新低；首半年樓花按揭宗數則創近17年的首半年新低，並預料HIBOR下半年將維持5厘水平。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，今年首半年現樓按揭宗數錄得40,440宗，創近3年的首半年新低；首半年樓花按揭宗數則錄得669宗，創近17年的首半年新低。而今年5月份新批出按揭宗數為8,591宗，當中一手按揭佔2,363宗，佔整體新批出按揭比例的27.5%，創逾9年的佔比新高，反映今年次季市場聚焦一手新盤，令到二手市場持續受壓。

首半年現樓按揭宗數創3年新低 料全年新取用按揭出現負增長

受樓市交投放緩及息口高企等因素影響，按揭市場於下半年將繼續受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約55,000宗及2,700億元，比去年全年62,984宗及3,041.33億元回落約一成。

新取用按揭貸款金額及宗數（年度） （經絡按揭轉介提供）

港P年內或見頂 料按息水平維持3.5厘至3.75厘

曹德明再指，香港HIBOR升勢凌厲，今年6月份曾升破5.1厘創近16年新高。受HIBOR高企及銀行加Ｐ的影響，現時一般新造按揭客戶的按息水平已進一步升至3.5厘水平。

另預料，美聯儲年內將再加息2次以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR將繼續徘徊5厘左右的高水平，銀行因邊際利潤進一步下降，會根據自身資金成本及公司策略，年內有機會追加最優惠利率（P），預計幅度約0.125厘至0.25厘，幅度跟力度仍然溫和，其後本港加息周期或見頂，下半年本港實際按息水平將維持於3.5厘至3.75厘。