萊坊公佈首季《全球樓價指數》　香港排尾三、按年勁跌10.3%

萊坊今日（5日）公佈2023年第一季《全球樓價指數》，指出今年由於各國中央銀行試圖控制通貨膨脹，導致全球的樓價面臨壓力，自2015年以來，全球樓價錄得最緩慢的升幅。



土耳其樓價倍升 升幅領先全球

指數追蹤的56個市場中，有17個市場的樓價錄得年度跌幅，其中8個市場的按年樓價跌度超過5%。在指數涵蓋的市場中，有23個市場的樓價在最近三個月內都下跌。

香港樓價跌10.3%，表現為全球尾三。（萊坊提供）

香港樓價挫10.3% 全球排尾三

土耳其2023年第一季樓價受惠於通貨膨脹，令到當地樓價升幅強勁，按年上升達132.8%；而新加坡是亞太區表現最突出的國家，樓價按年上升11.3%。

多個國家樓價均出現明顯跌幅，如南韓（-15.7%）、紐西蘭（-13%）、香港（-10.3%）和瑞典（-8.8%）都錄得樓價跌幅，位列排名榜的榜尾位置。

土耳其2023年第一季樓價受惠於通貨膨脹，令到當地樓價升幅強勁，按年上升達132.8%。（萊坊提供）

年初通關短暫刺激樓市 料今年樓價最多跌5%

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，年初通關對香港住宅樓價及成交量均帶來報復式反彈，但相信反彈是短暫的，因為現時香港住宅市場仍受高息口環境及大量囤積貨尾量影響而繼續受壓，而樓價表現需要在市場出現多個利好因素的情況下才會明顯好轉。

至於，先前萊坊2023年中國內地和香港物業市場展望中看淡今年香港住宅市場走勢，樓價跌幅最多高達5%。