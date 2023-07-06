洪水橋滙都I首批125伙　均價1.37萬低同區新盤一成　一房441萬起

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，今日（6日）公布首張價單，涉及125伙，折實平均呎價13,747元，一房戶入場費440.92萬元。是次滙都折實平均呎價，較兩年前長實（1113）旗下洪水橋#LYOS首批折實均價為15,503元，低約11%。



首批定價屬「北部都會區貼地價」

泛海國際集團執行董事關堡林形容首批單位為「北部都會區貼地價」，定價參考同區成交、項目位置及交通及民生配套。項目明日11點對外開放示範單位，同日接受認購登記。將視乎睇市場反應及收票情況決定推售步伐，預告日後一定會加推。

滙都I首批提供125伙，當中包括一至三房間隔。當中一房佔26伙、兩房佔96伙、三房佔2伙，另設1伙特色戶，實用面積由326至498平方呎。

兩房戶佔96伙 一房佔26伙

該批單位價單售價512.7萬至820.9萬元，價單呎價為14,754元至17,537元，扣除最高14%優惠後，折實售價440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688元至15,082元。首批125伙市值約8.3億元。值得留意，項目一房戶全數折實低於500萬元，兩房有49伙折實低於600萬元。

兩房入場費569.7萬 呎價12688元

入場單位為第3座2樓A03室，實用面積326平方呎，屬一房間隔，價單售價512.7萬元，扣除最高14%折扣後，折實售價440.92萬元，呎價13,525元。

至於兩房戶入場單位為第3座3樓B12室，實用面積449平方呎，價單售價662.45萬元，扣除最高14%折扣後，折實售價569.7萬元，呎價12,688元。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，項目為買家提供4種付款計劃，分別為「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」。

NOVO LAND第2A期折實均價13598元 洪水橋#LYOS折實均價15503元

參考新地屯門兆康NOVO LAND第2B期今年2月推首批146伙，折實均價為13,288元，一房單位折實售425.51萬元；同系NOVO LAND第2A期今年5月首批186伙，折實平均呎價13,598元。

至於長實（1113）旗下洪水橋#LYOS於2021年10月推首批88伙，折實均價為15,503元，開放式單位折實售345.8萬元起。

↓滙都I第2座8樓A07室連裝修兩房單位↓

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滙都分兩期發展共1025伙

滙都位於洪安里1號，由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

整個項目由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。