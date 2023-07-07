第一太平戴維斯︰保險、金融業落戶核心區街舖　料下半年租金升5%

第一太平戴維斯今日（7日）發表2023年第一季香港零售租賃市場報告指出，零售市場的復甦不如預期強勁。另指，尖沙咀等核心區商舖因內地旅客的旅遊模式轉變，開始出現由消費轉型到保險行業，料下半年商舖租金升幅最多可達5%。



優質街舖租金第二季升1.4% 不如預期 核心區街舖轉型

報告指出，零售市場的樂觀情緒隨著股市下跌，以及本地和內地經濟放軟而迅速消退，優質街舖和主要商場租金在第二季度繼續輕微回升，分別錄得 1.4% 和 0.9% 升幅。

此外，內地人的旅遊、消費模式出現改變，令到更多的內地金融機構例如中信證券﹑富途證券及安信信託相繼租用優質街舖作為其保險和財富管理中心。過去上述商舖租客多為奢侈品牌，反映最近內地旅客的定位和消費模式出現結構性轉變。

預測商舖租金下半年溫和反彈 最多升5%

報告展望未來，預計受內地及本地經濟復甦﹑高消費商務及度假旅客的回流﹑航班和酒店房間的供應增多等因素影響下，零售業的中長期復甦保持樂觀，但市場外圍因素仍然不明朗，第一太平戴維斯在未來3至6個月持謹慎態度，舖租可能會在期間內溫和反彈，預計上升3%至5%。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，於本季度租用商舖的零售商多屬測試市場反應，而許多其他零售商在確實經濟全面復甦之前較謹慎行事。