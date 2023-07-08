供樓利率6至7厘　如何拯救中小企？　呼籲當局延長「還息不還本」

過去幾年香港經濟不景，中小微企業困難重重，加上新冠疫情衝擊，更加雪上加霜。幸好港府指示金管局向銀行業界發出指引，容許供樓人士可以「還息不還本」，政策令到全港大部分中小微企業及小業主們能夠紓緩供樓及財政上壓力，拯救了一班水深火熱的小企業，算是做了一件好事。



新冠疫情肆虐期間，香港經濟陷入谷底，不論是飲食、零售、旅遊、酒店業界及各行各業均經歷前所未有的經濟低潮，港府及時推出「還息不還本」政策，協助企業渡過難關，尤其對中小微企業及小業主幫助最大。同時，也因為他們的公司暫時不需結業，間接也讓其員工不用失業。

今年初香港恢復對外通關，飲食、零售、旅遊、酒店等行業馬上受惠，樓市也解封並即時出現反彈，人們對經濟復甦充滿期待。然而步入第二季，利率持續攀升，樓市後勁不繼，香港對外貿易和金融市場停滯不前，中小微企業營商環境繼續捉襟見肘。目前市場上，商戶欠租情況仍然非常嚴重，無力繳交租金者比比皆是，加上較早之前的禁止追租條例，令部分公司累積了大量欠租，最後有些因「壓力爆煲」而結業，也有些趁機選擇將公司清盤，欠下大量租金以及員工薪資而逃之夭夭。

此外，受營商環境及地緣政治因素影響，香港人才流失嚴重，中外企業縮小投資規模，不少外資甚至選擇撤離，引致商廈空置率為幾十年新高；加上住宅市場沽壓沉重，新盤帶頭減價，買家承接乏力，成交量創出近年新低。各類物業樓價呈下降趨勢，住宅及工商舖業主均是中小微企業一分子，銀行必將這些業主手上的物業作為抵押，才願意貸款給他們做生意，因此無論是樓價下跌還是利率急升，都對中小微企業帶來沈痛打擊。

銀行不斷「Call Loan」 企業叫苦連天

如今各類物業價格下跌，銀行每年對這些中小微企業手上的物業進行重估，不但貸款額不得超過4至5成，還需要通過供樓壓力測試，變相進一步壓低按揭成數至3至4成左右，如果不合乎規定，就馬上進行追加還款（俗稱Call Loan)，使這些中小微企業叫苦連天，他們財政上壓力大到快要「爆煲」。如果銀行再停止「還息不還本」，有可能出現業主斷供潮，對香港經濟及金融體系帶來極為負面影響。

另一方面，雖然經濟不景，但致命的利息卻不斷上調，令企業貸款利率由疫情前約1.5厘至2厘水平，增加了兩至三倍，目前供樓利率已高達6厘至7厘水平，企業內部供樓負擔大增，日常營運壓力已到達臨界點。在尚未復甦的經濟環境下，現在要即時恢復按揭「還本」，對中小微企業而言不但雪上加霜，也對整個香港營商環境帶來極大衝擊。

過去幾年經濟環境差，有「還息不還本」措施撐著中小微企業，倘若之後沒有，必定有更多的中小微企業倒閉或清盤，到時最受影響的會是一班「打工仔」。故此，金管局有必要指示銀行再延長「還息不還本」政策至少半年，以協助有需要的業主或中小微企業，別讓他們的資金鏈斷裂，幫助企業渡過難關，使打工仔不用失業，這是整個香港社會的呼籲和期望！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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