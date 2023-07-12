太古EIGHT STAR STREET4伙待沽　柴灣巴士車廠重建850伙、明年賣

太古地產（1972）董事—住宅業務杜偉業表示，旗下灣仔新盤EIGHT STAR STREET開售至今，暫沽出33伙，套現約7.02億元，平均呎價約3.9萬元，目前尚餘4伙待沽，折實售價約4,193萬至7,068.2萬元。



杜偉業：歡迎金管局放寬按揭成數

被問到金管局近日落實放寬按揭成數，他對此表示歡迎，認為放寛按揭成數屬正面回應市場，相信可以幫助首置及換樓的買家。

海盈山暫收1400票

至於太古地產其他項目部署，他指出，黃竹坑站新盤海盈山落實周六進行首輪銷售，暫收約1,400票，以首輪銷售108伙計，超購約近13倍。該項目同時於下周一招標7伙，可望山景及海景，定價參考三房價單售價。

柴灣巴士車廠重建850伙 2025年落成

至於位於柴灣巴士車廠重建住宅項目預計明年開售，他表示，該項目分兩期發展，可提供850伙，戶型涵蓋一至四房單位，不設開放式戶，主打兩至三房，預計2025年落成。而位於灣仔皇后大道東的限呎官地住宅發展項目，提供160伙，戶至涵蓋兩至三房，目前正進行拆卸工程及設計。

灣仔新盤EIGHT STAR STREET今日（12日）公開三個示範單位予傳媒參觀。