何文田VAU Residence首錄租務　一房月租1.75萬、呎租66元｜多圖

萬科香港何文田自由道11號VAU Residence近月陸續入伙，屋苑新近錄得首宗租務個案，一伙中層一房戶以每月約1.75萬元租出，呎租約66元。



富榮地產鄭運就表示，上述屋苑首宗租賃個案為VAU Residence中層C室，實用面積264平方呎，採一房間隔，景觀向內街環境較清靜。該單位最新以每月約1.75萬元租，新租戶為跨國公司日資百貨店的職員，見上述屋苑位置何文田豪宅區，加上鄰近港鐵旺角東站，便落實承租。

業主於2021年6月以706萬元買入上述單位，是次租出單位享約2.9厘租金回報。鄭運就又指出，VAU Residence目前放租盤數量約9個，最平叫租約1.3萬元，屬開放式單位。

+ 4

發展商早前曾向傳媒開放一個開放式現樓示範單位，為為27樓E室，實用面積達209平方呎，客飯廳呈長方形設計，連接22平方呎露台，外望九龍城市景。單位廚房、洗手間皆使用了南歐風格，配有圓角鏡面及石紋磚設計，客廳設磨砂玻璃，可透光至浴室，增加透光。

↓VAU Residence開放式現樓示範單位↓