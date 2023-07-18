內地生租樓潮　1.58萬租新寶城兩房　零議價租沙田第一城｜多圖

暑假檔期一向有不少內地生來港租樓，加上自香港入境限制放寬，回流香港讀書的內地生增加。其中將軍澳新寶城及沙田第一城更錄「零議價」租務成交個案。



內地科大生1.4萬元及1.58萬 租新寶城兩房

香港置業分行區域營業董事范文濤表示，是次租賃成交為新寶城第1座中層C室及第6座底層D室，實用面積約377及436平方呎，同屬兩房間隔，同樣可望內園景，單位新近分別獲國內科大生以「一炮過」形式預繳一年，租金各涉16.8萬元及18.96萬元，平均月租1.4萬元及1.58萬元，呎租各為37.1元及36.2元，分別低市價1至2%。

據知，上述單位兩名業主分別於2013年6月及2012年7月，各以397萬元及345.5萬元買入，以是次租金計，料眾業主可享4.2至5.5厘回報。

↓↓新寶城第6座底層D室↓↓

+ 5

內地生「零議價」1.4萬租沙田第一城

另外，美聯物業分首席高級營業經理江文達表示，沙田第一城44座中層A室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，單位方正實用。據悉，單位獲內地生「零議價」以1.4萬元承租，呎租約49.2元。

據知，原業主於2008年以155萬元購入單位，以是次租金計，租金回報近11厘。