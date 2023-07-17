放寛按揭｜馬鞍山雅濤居三房1070萬沽　新買家首期料畀少214萬

自政府放寬1,500萬元樓下住宅物業按揭成數後，中價單物業不論睇樓量，抑或交投量亦有所上升。馬鞍山雅濤居一伙3房套單位，新近以1,070萬元成交，原業主持貨14年帳面賺690萬元離場，單位期內升值182%。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交單位為雅濤居2座中層B室，實用面積為785平方呎，屬3房連套房間隔，原業主今年3月以1,150萬元放盤，因應市況減價後以1,070萬元易手，實用平均呎價13,631元。

新買家為用家，見上述單位屬大型屋苑群，屋苑內環境清靜，配套完善，加上單位價錢合理，故買入上述單位自用。

持貨14年賺7球 畀少214萬上會

據了解，原業主於2009年以380萬元買入上述單位，持貨14年，是次轉手帳面獲利約690萬元離場，單位期內升值約182%。

另外，政府上周放寛1,500萬元樓下物業按揭成數至最多7成。套用於是次成交個案，1,200萬元以下物業在舊制時最多可以承造5成接揭，即新買家要付535萬元首期；然而，在放寛按揭成數後，1,500萬元以下單位可以最多承造7成按揭，即是次成交新買家只需付321萬元首期，即比舊制付少214萬元「上會」。