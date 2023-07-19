長實油塘親海駅ll下周開放示位　設7萬呎會所　擬設靈活定息計劃

長實（1113）旗下的油塘東源街8號項目親海駅ll今日（19日）於公佈最新銷售部署，並首次公開會所模型予傳媒參觀。發展商表示，項目將下周開放示範單位，價單亦正在籌備當中。



郭子威：今年加息兩次機會微 擬提供靈活定息計劃

長江實業營業部首席經理郭子威指，美國息口見頂機會高，預料美國今年加兩次息的機會不大，但息口高企始終影響著買家入市決定。

他透露，為消除買家對息口的疑慮，親海駅項目將提供靈活定息安排予買家，初步決定將提供兩年定息計劃，息口鎖定在3至4厘。不過，由於該計劃仍在初步籌備當中，他指一切以最終版本為準。

設7萬呎會所、設近30多項設施 採雙會所設計

另外，項目亦設有會所並命名為親海號。長江實業營業經理陳詠慈指，會所為雙會所設計，面積達7萬平方呎，擁有近30多項設施，包括25米室外游泳池、中央寵物公園等，會所為同區最大之一。

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親海駅ll 分三座發展共658伙

長實（1113）旗下的油塘東源街8號項目親海駅ll 上周已上截樓書。項目分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。