周末一手錄15宗成交　按周跌近九成　海盈山近1900萬沽三房

周末未有大型新盤銷售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（22日、23日）兩日共錄得約15宗一手成交，按周跌近九成。當中，黃竹坑港島南岸海盈山近1,900萬元沽三房。

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN已屆現樓，項目周末連沽4伙，吸金逾2,411.02萬元。另外，泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）亦沽一伙涉及為1座6樓A03室，實用面積430方呎，屬兩房間隔，成交價619.07萬元，呎價約14,397元。

海茵莊園連沽兩伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園亦沽兩伙，涉及為2座16樓C10室及2座18樓D9室，實用面積各為288平方呎及402平方呎，各以526.4萬元及682萬沽出，暫計項目本月累沽37伙，套現逾1.9億元。

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE亦沽一伙，涉及為第9座15樓J室，實用面積489平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以940.5萬元沽出，呎價19,233元。

黃竹坑海盈山1896.91萬沽三房

市場亦錄個別大額成交，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，周末沽一伙三房，涉及為第2B座15樓B室，實用面積680平方呎，以1,896.91萬元沽出，呎價為27,896元。