必嘉坊三期GREENWICH兩房示位曝光　主人房設玻璃衣櫃

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH日前上載樓書，涉及278伙，主打一房單位。 項目今日（26日）率先開放一伙兩房套連儲物室間隔單位予傳媒參觀。



該連裝修示範單位參照27樓A室搭建，實用面積為492平方呎，屬兩房連儲物室間隔，單位以灰白色為主調的牆身，設有家品及訂製各式傢俱。客飯廳外接三合一露台，開放式廚房設於大門旁。

經裝修後主人房設有兩道門出入其中一道為趟門，睡床以特色織滕背板作為點綴，另配置木質弧形邊框連接以玻璃設計的衣櫃，至於客房與客廳飯廳設一可開閂的小窗連接著，而單位兩個浴室無窗，屬「黑廁」。

↓GREENWICH27樓A室示範單位↓

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料本周五公布首張價單

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目今日開放示範單位予傳媒參觀，有機會本周五公布首張價單，料定價與第二期相若。項目自上周四命名後，至今約錄逾2,000人查詢。他表示下半年樓市升幅需參考息口、樓市供求，以及經濟狀況而定。

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BAKER CIRCLE． GREENWICH提供278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。

發展高早前已開售一期必嘉坊．曦匯（BAKER CIRCLE DOVER）及二期必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON），分別提供324伙及280伙，該兩期暫沽出336伙，套現約21.1億元。