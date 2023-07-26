親海駅II推「呼吸Plan」　三房買家享定息按揭　首3年供息不供本

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II，將為3房單位買家推出「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，並將會在24小時內開放示範單位。該按揭計劃提供最高樓價九成一按，而且買家無須提供任何入息證明文件及免壓力測試。



最高樓價九成一按 免入息證明、壓力測試

長實營業經理陳詠慈指出，親海駅II推出「3房1．2．3換樓付款計劃」予三房買家，幫助換樓客樓換樓。計劃為買家提供最高樓價九成一按，首期只需10%。另推為期3年的低息定息優惠，首年息口定息1厘，第二年息口定息2厘，第三年息口定息3厘，首3年供息不供本，亦無須提供任何入息證明文件及免壓力測試。

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II早前上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，將會24小時內開放示範單位予傳媒參觀，並盡快開放予公眾。

右起︰長實營業部首席經理郭子威，長實營業經理陳詠慈。（發展商提供）

親海駅ll 分三座發展共658伙

長實旗下的油塘東源街項目親海駅ll 日前已上載樓書。項目分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。