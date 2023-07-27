必嘉坊GREENWICH首批56伙　最平368萬　均價18928元較一期低21%

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH今日（27日）公布首張價單，首批提供56伙，折實平均呎價18,928元。入場單位為6樓C室開放式戶，折實售價367.83萬元。以是次GREENWICH的折實平均呎價18,928元計算，較項目一期及二期低約10.9%至20.8%。



GREENWICH折實均價較一期及二期低10.9%至20.8%

恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，首批價單為「超級優惠價」，最快周六開始收票，料下周推出應市，首批價單屬刻意調低，希望可引起市場關注。被問及後市走勢，他認為息口差不多到頂，加上目前可影響市場的壞因素已差不多盡出，認為目前屬好時機買樓。而目前美國消費者物價指數受控，而香港的消費者物價指數屬健康水平，加上本港經濟轉好，可刺激樓房。

恒基林達民形容必嘉坊GREENWICH首批價單為「超級優惠價」，又指首批刻意調低定價，希望可引起市場關注。（黃祐樺攝）

開放式入場費僅368萬 呎價1.7萬

首批56伙戶型涵蓋開放式至兩房間隔，當中開放式佔11伙、一房佔40伙、兩房佔3伙、三房佔2伙。價單售價408.7萬至1006.1萬元，價單呎價由19,009元至22,643元，以最高折扣10%計，折實售價由367.83萬至905.49萬元，折實呎價由17,108元至20,379元。首批以價單總值約3.17億元。

入場單位為6樓C室開放式戶，實用面積215平方呎，折實售價367.83萬元，折實呎價17,108元。

第一期及二期首批折實均價 23888元及21238元

參考必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯，於去年6月份開價，首批提供68伙，折實平均呎價23,888元，最平折實售價由466.83萬元起，為面積202平方呎的開放式戶型；第二期必嘉坊．迎匯於去年11月份開價，首批提供56伙，折實平均呎價21,238元，折實最平售價由458.82萬元起，為面積222平方呎的開放式戶型。

BAKER CIRCLE． GREENWICH提供278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。

↓GREENWICH27樓A室示範單位↓

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