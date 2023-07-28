無懼加息入市　畏高買家睇樓4小時即「扑鎚」　535萬買原築低層戶

美國最新加息25點子，而港銀亦隨即跟加0.125最優惠利率（P），有買家無懼加息入市，睇樓四小時「扑鎚」入市，新近略高於估價535買入元朗原築自住。



美聯物業聯席區域經理張瑋津表示，是次成交單位為元朗原築5座低層A室，實用面積480平方呎，屬兩房間隔。原業主為投資客，目前手上仍持有其他物業，於是沽出上述單位套現，單位早於一個月前以550萬元放盤，及後因應市況減價至540萬元，單位新近以535易手，累減15萬元，或2.7%，呎價為11,145元。

據悉，原業主於2010年以195萬元買入單位，持貨約13年，帳面獲利340萬元離場，單位期內升值約1.7倍。

↓↓元朗原築5座低層A室↓↓

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新買家畏高指明要低層單位

新買家為同區上車客，本身於同區租樓居住，因此對元朗屋苑分布及位置比較熟悉。而買家預算為低於600萬元，加上自身因為畏高，指明要低層單位，因此在前往三個屋苑睇樓後，僅四小時已「扑鎚」入市。代理指，新買家已經考慮過加息等因素，認為自己能夠負擔供款，以及睇好後市，因此只議價5萬元，略高於估價買入上述單位自用。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為514萬元，而恒生估價則為534萬元。即最新成交價較估價分別低0.18%至4.08%。是次屬略高於估價成交個案。