內地生「零議價」2.4萬租KENNEDY 38一房　較同類單位搶貴12%

新地（0016）、會德豐地產及恒地（0012）合作的堅尼地城KENNEDY 38，上月已陸續收樓入伙。據區內代理表示，屋苑目前租盤稀缺只有5個放盤單位，業主有能力叫高租金。屋苑新近有一房獲內地生「零議價」一炮過預繳全年租金共28.8萬元，平均月租2.4萬元，呎租逾80元，較最新同類單位成交租貴近12%。



中原地產分行分區營業經理柳志明表示，是次租賃成交為KENNEDY 38中層K室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，望山景。業主今年6月初放盤以2.4萬元叫租，單位獲租客以「零議價」承租，呎租逾80元。

至於新租客為內地學生，因鍾情上址樓齡新淨，位置便利上學，即以預繳全年租金形式租用單位，料一年租金涉及共28.8萬元。

放租盤稀缺 較同類單位租貴近12%

參考同類租賃成交單位為中層N室，實用面積301平方呎，同屬一房間隔，於本月23日以2.15萬元租出，呎租71元，即上述成交單位較同類租貴約11.6%。

柳志明表示，由於屋苑目前放租盤稀缺，故亦業主有能力叫高租金，而目前KENNEDY 38亦只有5個放盤單位，租金由2.5萬至4.5萬元不等。據知，業主則於2021年以806萬元購入單位，以是次租金計，回報約3.6厘。