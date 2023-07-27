發展商送車位催谷貨尾　二手業主1240萬蝕沽凱滙3房　4年帳蝕一球

觀塘市中心半新盤凱滙錄得一宗蝕讓個案。有收租投資者見發展商近日向貨尾買家送贈車位，變相大幅減價，新近以1,240萬元蝕沽凱滙一伙三房戶，較2019年1月份買入價1,343.2萬元，帳面蝕讓約7.7%，貶值約103萬元。



利嘉閣分行高級聯席董事鮑允中表示，上述成交個案為凱滙5座低層M室，實用面積803平方呎，採三房一套連儲物室間隔，放盤僅一個月，最初開價1,400萬元，及後多次減價至1,350萬、1,280萬元，獲買家議價接近兩星期，最終減至1,240萬元連租約沽出，成交呎價15,442元。

一個月前放盤 叫價1400萬

據了解，上述業主突然願意劈價，主要由於發展商近日向貨尾買家送贈車位，變相大幅減價，因而願意在短短一個月內減價160萬元或11.4%。凱滙目前放盤量大約117個，叫價780萬至2,976萬元。

↓凱滙5座低層M室↓

凱滙送車位促銷 現沽出8伙

近日新盤銷情放緩，信置（0083）觀塘凱滙近月亦部署出售貨尾，並以送車位吸客，變相大幅減價。根據成交紀錄冊顯示，在7月11日至20日期間，凱滙錄得8宗連車位一併沽出的成交個案，成交價介乎1,096萬元至2,360萬元，而附送的車位分佈大多是地庫2層的車位，只有兩個單位附送地庫1層的車位。

翻查凱滙車位價單，以地庫兩層車位價單價作計算，售價介乎於282萬元至305萬元。