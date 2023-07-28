親海駅I樓書曝光涉228伙　開放式最細273呎　大細單位均設長玄關

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅I 今日（28日）上載樓書，共涉及228伙，當中標準樓層每層提供8至10伙，各有兩部升降機，項目設9伙連天台特色單位，項目關鍵日期為2025年7月15日，樓花期約24個月。



最細開放式單位273呎

樓書資料顯示，面積最細的一伙為項目K室，實用面積為273平方呎，屬一房間隔，門口位置設有長玄關，採開放式廚房設計，浴室返於大門旁邊。

至於最大一伙為項目A室，實用面積為736平方呎，屬三房連儲物室間隔，設有長玄關，採梗廚設計，三房與客飯廳望同一座向。

據樓書資料，項目3樓至27樓每層提供10伙，其中9伙均設有玄關，僅C室不設玄關。

個別特色戶天台大過單位

另外，最大一伙特色單位為27樓A室，實用面積為736平方呎，連659平方呎天台，內櫳間隔與標準樓層三房相若。不過值得留意的是，所有連天台特色戶不設有私家樓梯，住戶需使用公共樓梯上落。而同層H室連天台特色戶，實用面積為287平方呎，連318平方呎天台，即天台面積較內櫳大31平方呎。

親海駅ll 分三座發展共658伙

至於油塘東源街項目親海駅ll 早前已經上載樓書。親海駅ll 分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。

親海駅I及親海駅ll分別提供1座及3座，提供228伙及658伙。（樓書資料）

長江實業營業部首席經理郭子威、長江實業營業經理陳詠慈。