親海駅II兩房示位曝光　採七夕和式風格　下周開價、首批料132伙

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II今日（27日）首次開放經改動兩房單位予傳媒參觀。項目將於下周開價，首批料提供132伙。



今日開放的示範單位參照親海駅II第2A座20樓C室搭建，屬連裝修經改動示範單位，實用面積447平方呎，採兩房間隔。整個單位以七夕和式風格設計，和式裝飾物隨處可見。單位客廳呈長形設計，設有開放式廚房設計。主人房與客廳之間以一道彩繪玻璃以作分隔，增加室內空間感。客房改裝為書房，牆磚以和色木紋作主題。

親海駅II全盤單位不設露台、工作平台

長江實業營業經理陳詠慈表示，項目所有單位將不設露台，以及工作平台，令到單位面積更為實用。另外，親海駅II下周鐵定公佈首張價單，料涉及132伙，而一期將於兩日內上載樓書。

↓親海駅II第2A座20樓C室↓

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親海駅ll 分三座發展共658伙

長實旗下的油塘東源街項目親海駅ll 日前已上載樓書。項目分三座發展，共658伙。第2A及2B座設有630伙，當中標準樓層每層提供9至11伙，各有兩部升降機，並用一條走廊貫穿全層，另第三座設有28伙複式連花園或天台戶。