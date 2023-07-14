弦海五日爆三宗蝕讓　一房銀主盤398萬沽　4年帳蝕99.6萬

屯門半新盤弦海過去五日內連環錄得三宗蝕讓。該屋苑一伙一房銀主盤以398萬元沽出，4年帳面蝕讓99.6萬元。該單位近年曾4次抵押貸款，其中3次向財務公司貸款。



美聯區域營業董事梁浩文表示，是次成交為弦海低層S室，實用面積屬348平方呎，屬一房間隔，單位最初以430萬元叫價放盤，新近以398萬元沽出，呎價11,437元。據知，原業主於2019年4月以497.6萬元買入，持貨4年間，是次轉手帳面蝕讓99.6萬元，單位期內貶值20%。

3次向財務公司貸款

資料顯示，上述弦海銀主盤在2020年9月至2022年7月份期間，有至少4次的抵押貸款紀錄，除了一按向大型銀行承做按揭外，其他3次均向財務公司貸款，涉及二按及三按，有兩次貸款額分別高達100萬元。

莊士旗下屯門半新盤弦海。

弦海五日內錄三宗蝕讓 最勁貶值26%

如連同上述個案，弦海五日內錄三宗蝕讓個案，涉及為開放式至一房間隔，實用面積為216平方呎至224平方呎，成交價由310萬至398萬元，帳面蝕幅由18%至26%。

至於最「慘烈」為高層K室，實用面積為224平方呎，屬開放式間隔，以340萬元易手，持貨4年帳面蝕117.1萬元，單位期內貶值26%。