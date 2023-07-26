銀主盤大劈520萬　海峯園1080萬沽　三年蒸發620萬、貶值近4成

樓市交投減少，息口持續攀升，令到市場出現不少銀主盤，而銀主因應市況亦不惜大劈價放盤。北角海峯園一伙銀主盤新近以1,080萬元沽出，放盤數月大劈520萬元，單位樓價3年蒸發620萬。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，是次成交單位為北角海峯園2座崇峰閣中層G室，實用面積755平方呎，屬兩房間隔，望海景。銀主於今年3月以1,600萬元放盤，新近以1,080萬元成交，4個月累減520萬元，減幅達32.5%，呎價為14,305元。

據悉，單位位於2020年以1,700萬元買入，不足3年單位樓價蒸發620萬，期內貶值36.5%。

海峯園。（資料圖片）

6次抵押借財仔 薈蕎兩房銀主盤5年貶值約260萬元

7月亦有不少銀主盤推出市場，其中一項成交為薈蕎2翼中層B1室，實用面積425平方呎，採兩房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約680萬元，日前以639萬元將單位沽出，成交呎價15,035元。

據了解，原業主於2018年5月以899萬元買入單位，持貨5年，賬面蝕讓260萬元，單位期內貶值約29%。

翻查資料，上述薈蕎兩房銀主盤為多按盤，涉及6次抵押貸款紀錄，全部均為財務公司，個別涉及2按、3按，甚至為4按。其中一宗貸款涉及47萬元。據了解，上述單位原業主為一名投資者，單位用作投資用途，曾作出租。