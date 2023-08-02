「唔睇樓」成常態　內地生零議價1.8萬租翰林峰　租金半年搶貴3成

疫情過後網上授課不再，令不少內地學生回流香港，臨近開學，不少學生開始物色鄰近學校租盤。鄰近香港大學的西營盤翰林峰為區內少有半新樓，最新有開放式戶獲內地生以1.8萬元承租，呎租近78.3元。是次租金水平較半年前同類型單位搶高3成。



中原地產分行經理鍾光英表示，是次租賃成交為翰林峰5座中層D室，實用面積230平方呎，屬開放式間隔，望開揚城市景。原業主叫價1.8萬元放租，放盤即日便獲學生「零議價」承租，並「一炮過」預繳一年租金21.6萬元，呎租達78.3元。原業主則於2017年以666萬元購入單位，是次出租可享3.2厘租金回報。

2017年買入價666萬 租金回報3.2厘

新租客為香港大學內地學生，見上述屋苑樓齡較新，保安配套完善，鄰近學校，加上同區租盤短缺，故在沒有睇樓，只有單位相片以及影片情況下，零議價承租單位。

翰林峰位於皇后大道西460號，設4座共645伙，距離香港大學站僅1分鐘步程。（代理提供）

鍾光英指，學生回流帶動租務市場交投，學生租樓時比較著重樓盤地理位置、樓齡、保安等因素，令到新樓或半新樓成為學生租樓主要追捧對象。而堅尼地城區內半新樓屈指可數，每當有租盤放出市場時，可以用「搶」的方式形容承租情況。

代理︰「唔睇樓」租樓成常態 呎租可上望90元

他又指，堅尼地城租務市場有別於其他地區，「其他地區可以有時間、有機會睇樓，但學生租樓往往只需要睇相、睇片（影片）就會做決定」，因他們發現優質租盤往往放出市場數天，甚或即日便會獲承租，學生只能跟上市場節奏，內地生預繳一年租金為基本，「唔睇樓」即租情況開始變成常態。

鍾光英續指，由於上述情況影響下，若以月租水平作計算，年初翰林峰開放式單位月租大約1.3萬元，到新近獲1.8萬元承租，半年租金升幅已達3成。預計開放式單位難以突破月租2萬元關口，但認為呎租可以達80元至90元的水平。