KENNEDY 38平台特色戶2.45萬租出　呎租90.4元創屋苑新高｜多相

撰文：柳英傑
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KENNEDY 38為堅尼地城唯一的新落成樓盤，由入伙至今受到不少租客追捧。新近有一伙平台特色戶以2.45萬元租出，成交呎租高達90.4元，創屋苑呎租新高水平。是次呎租90.4元，也較上周四（27日）才創出的呎租高位80元推高13%。

中原地產分區營業經理歐陽嘉俊表示，是次租賃成交單位為堅尼地城KENNEDY 38低層平台特色戶，實用面積271平方呎，另設有107平方呎私人平台，屬開放式間隔。原業主於5月叫價2.5萬元放租，新近以2.45萬元獲承租，平均呎租為90.4元。

事實上，由於呎租計算只計及單位屋內實用面積，而屋外私人平台面積不作呎租計算範圍內，令到呎租高企。如計及私人平台面積後，呎租水平則為64.8元，屬於市價範圍內。原業主於2021年11月以813萬元買入單位，是次出租可享租金回報3.6厘。

↓↓堅尼地城KENNEDY 38 低層平台特色戶↓↓

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租客鍾情私人平台　租盤短缺令租金水平高企

歐陽嘉俊指，新租客於中環工作，見上述單位附有私人平台，更配置全屋全新傢俬。加上，屋苑地理位置優越，鄰近港鐵站，區內配套完善，故租入上述單位。

歐陽嘉俊指，由於KENNEDY 38為堅尼地城唯一的新落成樓盤，區內配套完善，交通方便，受到不少租客追捧。另外，KENNEDY 38在7月已經錄得約90宗租賃成交，而目前租務放盤只有3個，租盤短缺及條件優越，令到租金水平持續高企，亦都「租得比較好」。

堅尼地城KENNEDY 38。
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