豪宅直擊｜內房旭輝16.6億放售赤柱5幢獨立屋　較3年前買入價低8%

內房旭輝集團（0884）高層減價放售赤柱舂磡角道及海天徑5幢獨立屋，意向價共約16.59億元，較三年前購入價18億元低約8%。



上述放售的5幢洋房包括赤柱舂磡角道44號、46號、48號及50號洋房，以及海天徑1號洋房，該批洋房位於舂磡角道及海天徑交界位置，每幢洋房實用面積4,374至6,615平方呎，採四房間隔，每座洋房均設有私人平台，並享海景，而每幢均設花園3,156至4,905平方呎。項目管理費為每呎約6.9元。

洋房設私人泳池、望開揚山景及海景

據代理放盤相片，舂坎角道44號洋房，實用面積4,374平方呎，設有花園3,156平方呎，洋房設有豪華裝修，附設齊全傢俱，地下大廳連接私人泳池。

至於另一幢舂坎角道50號洋房，同樣提供豪華裝修，地下大廳設落地玻璃窗，連接戶外花園，主人房空間闊落，可望開揚山景及海景。

↓舂坎角道44號洋房↓

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早前總叫價19.75億 每幢3.16億至5.2億

市場消息指出，該批洋房早前叫價為3.16億至5.2億元，總叫價約19.75億元。不過近月減價15%至19%，目前叫價已經降至2.68億至4.42億元，總叫價約16.59億。資料顯示，該5幢洋房由旭輝主席林中、集團副主席林偉及行政總裁林峰透過公司名義持有。

↓舂坎角道50號洋房↓

5幢洋房由信德發展 2016年15.88億沽予旭輝

該5幢洋房由信德集團（0242）發展，早於2014年2月入伙，而發展商在2016年底透過招標以全盤易手形式，出售至旭輝集團，成交價15.88億元。

旭輝18億沽予公司高層

而在2020年5月，旭輝集團公布，把上述5幢洋房以18億元出售予林中、林偉及林峰所持有的投資控股公司。若以現時最新叫價計，較當時轉讓價，低逾1.4億元或7.8%。