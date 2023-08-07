十大屋苑周末3宗成交　8個屋苑零成交　中原：新盤低開買家棄二手

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，較上周末多1宗或50%，但仍連續14個周末錄得單位數成交，其中8個屋苑「零成交」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市十分疲弱，慶幸油塘新盤劈價低開，成功突圍並「撻起」市場，認購反應非常熱烈。面對新盤減價傾銷，相信二手業主難以招架，不少買家轉投新盤市場，料二手市場繼續淡靜。



港島區三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末全數「捧蛋」。九龍區四大指標屋苑亦僅美孚新邨錄得成交。油塘新盤以平爆價推售，搶去大量二手客源及焦點，部份業主劈價沽貨。美孚新邨本周末錄得2宗成交，較上周多1宗。其中2期百老匯街40號低層D室，實用面積708平方呎，劈價130萬元，以760萬元沽出，呎價10,734元。另外，5期蘭秀道4號高層B室，實用面積508平方呎，亦減至628萬元沽出，呎價12,362元。

太古城、康怡、海怡、嘉湖等「捧蛋」

新界區三大指標屋苑本周末僅錄1宗成交。近日九龍新盤大劈價，賣「新界價」，即令二手市場流失大量客源。沙田第一城市況淡靜，本周末只錄得1宗成交，為7座高層B室，實用面積515平方呎，三房間隔，以670萬元沽出，呎價13,010元，屬平價成交，屋苑本月暫只錄得上述成交。

嘉湖山莊本周末「零成交」，由於最近新盤頻頻低價推售，新近九龍區再有新盤以震撼價推出，即時搶走大量上車客，亦影響部份買家的入市信心，預計遲買更平，入市態度更趨觀望。